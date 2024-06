Pöttmeser Bürgermeister wird am Freitag 50 Jahre alt

Der Pöttmeser Bürgermeister, Mirko Ketz, wird am Freitag, 14. Juni, 50 Jahre alt. Aus diesem Anlass lädt er am Nachmittag zum Empfang im Rathaus ein.

Der Markt Pöttmes feiert in diesem Jahr sein 700. Jubiläum. Passend zum Festjahr gibt es auch im Hause Ketz etwas zu feiern. Der Pöttmeser Bürgermeister wird am Freitag, 14. Juni, 50 Jahre alt. Aus diesem Anlass lädt er alle Bürger und Bürgerinnen sowie die Vereine ein, zwischen 14 und 17 Uhr im Rathaus mit ihm anzustoßen.

Seit dem 1. Mai 2020 leitet Mirko Ketz ( CSU) als Bürgermeister die politischen Geschicke im Markt Pöttmes. 2002 hatte es den gebürtigen Dresdner in den Pöttmeser Ortsteil Echsheim verschlagen – der Liebe wegen, wie er sagt. Seither hat er sich gut in seiner neuen Heimat eingelebt.

Zum 50. Geburtstag des Pöttmeser Bürgermeisters wird dreimal gefeiert

Derzeit hat der Rathauschef viel um die Ohren. Zwar kam Pöttmes beim aktuellen Hochwasser glimpflich davon. Doch nicht nur die Katastrophenlage im Landkreis, sondern auch die Vorbereitungen auf die anstehende 700-Jahr-Feier kommen zu den alltäglichen Aufgaben hinzu. Dennoch freut Ketz sich darauf, seinen 50. Geburtstag mit den Menschen in und um Pöttmes begehen zu können.

Gefeiert wird gleich dreimal: Am Freitag gibt es den Empfang im Rathaus mit den Bürgern und Bürgerinnen. Am nächsten Tag wird mit Verwandten, Freunden und Bürgermeisterkollegen in Echsheim gefeiert. Bei dieser Gelegenheit wird eine Art "Doppelgeburtstag" begangen. Denn Ketz' Frau Claudia wurde in diesem Jahr ebenfalls 50. Im Juli folgt eine Feier mit allen Ratsmitgliedern und Beschäftigten des Rathauses. Schmunzelnd sagt Ketz: „Dann ist aber auch mal genug nach dreimal Feiern.“

