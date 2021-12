Sanierung der Lutherkirche in Pöttmes ist abgeschlossen

Plus Die rund ein halbes Jahrhundert alte Lutherkirche in Pöttmes wurde umfassend saniert. Doch eine finanzielle Herausforderung steht der evangelischen Gemeinde noch bevor.

Seit 1968 ist die Lutherkirche religiöser Mittelpunkt der evangelischen Kirchengemeinde in Pöttmes. Nun mussten umfangreiche Sanierungsmaßnahmen vorgenommen werden, die nun abgeschlossen sind. Die feierliche Neueröffnung wurde Corona-bedingt verschoben.