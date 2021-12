Staatsstraße 2045 zwischen Pöttmes und Kühnhausen bald wieder offen

Plus Die Staatsstraße 2045 zwischen Pöttmes und Kühnhausen wurde seit September 2020 umfassend saniert. Außerdem wurde ein Radweg gebaut. Bald ist die Straße wieder frei.

Fast eineinviertel Jahre lang war die Staatsstraße ST2045 zwischen Pöttmes und dem Ortsteil Kühnhausen gesperrt - lediglich unterbrochen von einer Winterpause vor einem Jahr. Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer mussten während der Sanierung der Straße weite Umwege in Kauf nehmen. In wenigen Tagen aber herrscht auf der Strecke wieder freie Fahrt.