Pöttmes

vor 33 Min.

Vom Burger zur Eis-Rolle: Food-Truck-Festival in Pöttmes begeistert Besucher

Plus Das Food-Truck-Festival auf dem Pöttmeser Marktplatz lockt ein großes Publikum an. Wegen des gewaltigen Andrangs gibt es vor den Imbisswagen teils lange Schlangen.

Von Inge von Wenczowski

Das Wetter war herrlich, und so strömten am Pfingstmontag überwältigend viele Besucherinnen und Besucher zum Food-Truck-Festival, das zum ersten Mal auf dem Pöttmeser Marktplatz stattgefunden hat. An die 20 Imbisswagen waren dort aufgestellt und boten ihre Schmankerl an. Die Auswahl war äußerst vielfältig. Ob Käsespatzen, Kartoffelspiralen oder bayrischer Döner, Burger oder ein Sandwich - es war für jeden Geschmack etwas dabei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .