Auto prallt bei Pöttmes auf winterlicher Fahrbahn frontal in Transporter

Ein 27-Jähriger kommt auf der Staatsstraße zwischen Pöttmes und Wagesenberg auf die Gegenfahrbahn. Bei dem Unfall werden beide Fahrer verletzt.

Bei winterlichen Straßenverhältnissen ist es am Samstagmorgen auf der Staatstraße 2035 zwischen Pöttmes und Wagesenberg zum frontalen Zusammenstoß eines Autos und eines Transporters gekommen. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich nach Mitteilung der Feuerwehr Pöttmes gegen 8.30 Uhr. Deren Helfer übernahmen die Erstbetreuung der Verletzten, bis zwei Rettungswagen und ein Hubschrauber an der Einsatzstelle eintrafen.

Auf der Staatsstraße zwischen Pöttmes und Wagesenberg prallte am Samstagmorgen ein Auto frontal in diesen Transporter. Foto: Richard Hammerl, Feuerwehr Pöttmes

Laut Polizei war der 27-jährige Autofahrer, der in Richtung Pöttmes unterwegs war, vom Kurs abgekommen. Sein Auto prallte frontal in den entgegenkommenden Tansporter, an dessen Steuer ein 38-jähriger Mann saß. Beide Fahrer erlitten schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen.

Nach dem Unfall wird die Staatsstraße bei Pöttmes zwei Stunden gesperrt

Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 35.000 Euro geschätzt. Bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten war die Straße nach Angaben der Feuerwehr für etwa zwei Stunden komplett gesperrt. (jca)

