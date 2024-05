Zwei Tage schlemmen: Was beim Foodtruck-Festival in Pöttmes geboten ist

Am Pfingstwochenende findet das dritte Foodtruck-Festival auf dem Marktplatz statt. 20 Anbieter haben sich angesagt. Am Montag sind die Geschäfte geöffnet.

Vor zwei Jahren fand auf dem Pöttmeser Marktplatz das erste Foodtruck-Festival statt. Am langen Pfingstwochenende gibt es nun eine Neuauflage. Das Festival wird am Pfingstmontag kombiniert mit einem verkaufsoffenen Feiertag. Zahlreiche Geschäfte sind dann geöffnet.

2022 hatte der Markt Pöttmes das erste Foodtruck-Festival als Testballon veranstaltet. Dank eines hervorragenden Wetters und sicherlich auch wegen der vorangegangenen langen Durststrecke aufgrund von Coronabeschränkungen kamen damals überraschend viele Menschen, um ausgiebig zu schlemmen und Gesellschaft zu genießen. Teils bildeten sich übermäßig lange Schlangen vor den Essensständen, Wartezeiten von nahezu einer Stunde waren die Folge. Schon am frühen Nachmittag hatten manche Betreiber und Betreiberinnen ihre kompletten Vorräte aufgebraucht, was schließlich zum Unmut einiger Gäste beitrug.

Das sollte nicht wieder passieren. Um das Ganze zu entzerren, beschlossen die Verantwortlichen um Marktmeisterin Carmen Koller, die Veranstaltung auf zwei Tage zu verteilen. Mit Erfolg: Die Lage beim Foodtruck-Festival war im vergangenen Jahr deutlich entspannter, Anbieter und Gourmets waren zufrieden.

Die Leckereien beim Foodtruck-Festival kommen aus aller Herren Länder

Deshalb wird das Konzept in dieser Form beibehalten. Jeweils am Pfingstsonntag- und -montag, 19. und 20. Mai, haben Interessierte die Möglichkeit, sich beim nunmehr dritten Foodtruckfestival die unterschiedlichsten Leckereien schmecken zu lassen. Etwa 20 Trucks bieten eine bunte Vielfalt an zum Teil ungewöhnlichen Gerichten zur Auswahl. Diese stammen aus aller Herren Länder. Die Palette reicht von verschiedenen Burgern mit und ohne Fleisch, Döner und Dürum und Chicken-Rolls über frittierten Maniokwurzeln bis zu ungarischen Langos und Bosna, um nur einen Teil des üppigen Angebots zu nennen.

Auch Naschkatzen kommen auf ihre Kosten. Denn es gibt mit Icecream Rolls, Schokodöner und Milchshakes ungewöhnliche Kreationen, um die Lust auf Süßes zu stillen. Ein Weizenkarussell und Cocktails aller Art runden das Angebot ab.

Ferner ist ein unterhaltsames Rahmenprogramm für Jung und Alt geplant. So sollen eine Bauchrednerin und ein Kinderkarussell für Spaß und Vergnügen sorgen. Auch gibt es Live-Musik. Am Sonntagabend spielt die Band „G'lenkschmerzen“ und am Montag erwarten das Publikum um 11.30 Uhr und um 13 Uhr die Baarer Alphornbläser und um 14 Uhr findet eine Zaubershow statt. Um 15 Uhr tritt die Kindergruppe des Trachtenvereins Pöttmes auf und um 16 Uhr will Bauchrednerin Tala Glück die Menschen zum Staunen und Lachen bringen. Ab 17 Uhr umrahmt Manni Fritsch aus dem Aichacher Stadtteil Oberbernbach mit Livemusik den Abend.

Auf die Kinder warten außerdem ein Glücksrad, ein Karussell und ein Ballonkünstler.

Öffnungszeiten: Das Foodtruck-Festival startet am Sonntag, 19. Mai, ab 17 Uhr auf den Marktplatz und dauert bis etwa 22 Uhr. Am Pfingstmontag fällt der Startschuss bereits um 11 Uhr. Das Ende ist auf 19 Uhr festgelegt. An diesem Tag sind viele Geschäfte zwischen 13 und 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.