Quälerei: So erlebt ein Aichacher das härteste Mountainbike-Rennen der Welt

Plus Radrennfahrer Fabian Schormair meistert die "Tour de France des Mountainbikens". Der Aichacher berichtet von Krämpfen, Stürzen und atemberaubenden Landschaften.

Für Fabian Schormair war es eine Grenzerfahrung. Obwohl der Aichacher Rennradfahrer schon gegen die besten der Welt, unter anderem den früheren Tour de France Sieger Gerraint Thomas angetreten ist, kostete ihn das Cape Epic in Südafrika, das anspruchsvollste Mountainbike-Rennen der Welt, viel Überwindung. Der 29-Jährige trat dort gemeinsam mit Teamkollege Maximilian Schwarz an. Der Aichacher berichtet von Qualen, Stürzen, aber auch von atemberaubenden Fahrten im Westen Südafrikas.

"Es war wirklich hart, vielleicht habe ich es auch ein bisschen unterschätzt", gesteht Fabian Schormair ein und fügt hinzu: "Beim Mountainbiken kannst nie abschalten und bist immer unter Vollspannung. Selbst auf der Abfahrt musst du dich so stark konzentrieren. Das bin ich vom Straßenrennen nicht gewohnt." Denn anders als bei seinen normalen Rennen geht es beim Mountainbiken abseits der gepflasterten Straßen über Stock und Stein. Jeder kleine Fahrfehler kann zum Sturz führen.