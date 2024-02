Wie sich die AfD im Landkreis selbst entlarvt

Plus Führende AfD-Politiker im Landkreis Aichach-Friedberg verbreiten Unwahrheiten und stilisieren sich gleichzeitig als Opfer einer Kampagne.

Lügen haben kurze Beine. Die AfD ist mit dieser Redewendung in ihren eigenen dunkeltrüben Kanälen in sozialen Medien liebend gern unterwegs, wenn mit "Lügenpresse" oder "Altparteien" verschwörungstheoretisch abgerechnet wird. Aber so kurzbeinig unterwegs zu sein wie einige führende AfD-Politiker im Wittelsbacher Land speziell in diesen Wochen und sich dennoch als Opfer einer Kampagne zu stilisieren, ist fast schon ein Alleinstellungsmerkmal. Fraktionschef Josef Settele wird mit seinen Behauptungen zu den angeblichen Austrittsgründen von seiner ehemaligen Parteikollegin postwendend am nächsten Tag entlarvt. Und mit welcher Unverfrorenheit Simon Kuchlbauer im Zusammenhang mit dem Rechtsextremisten-Treffen in Dasing mehrmals die Öffentlichkeit mit Unwahrheiten zu seiner Rolle hinters Licht führen wollte, ist bemerkenswert.

Der Unterstützer des völkisch-nationalen Flügels seiner Partei will zum Beispiel gar nicht gewusst haben, dass sich dort Aktivisten der Identitären Bewegung mit ihrem ideologischen Vordenker ausgetauscht haben. Dass gegen "politisch interessierte junge Leute" (Zitat Kuchlbauer) dieser Regionalgruppe der Identitären Bewegung auch wegen Volksverhetzung ermittelt wird, ist ihm auch schlicht nicht eingefallen, als er einige Woche zuvor in einem Video zu Spenden für die Rechtsanwaltskosten der Beschuldigten aufgerufen hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen