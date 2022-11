Bauarbeiten am Kreisverkehr in Oberach: Umwege für Autofahrer

Am Kreisverkehr in Oberach haben die Bauarbeiten begonnen. Da die Kreisstraße während der Bauphase gesperrt bleibt, müssen Autofahrer Umwege in Kauf nehmen.

In Rehling haben am Montag die Bauarbeiten am Kreisverkehr in Oberach begonnen. Er ist ein Hauptknotenpunkt im Gemeindegebiet. Hier kreuzen sich die Staatsstraße 2381 und die Kreisstraße AIC9.

Anlass für die Bauarbeiten sind Fahrbahnsanierungen. Auf der Kreisstraße zwischen Rehling und Oberach ist während der Bauphase in beiden Richtungen kein Durchkommen mehr. Eine Durchfahrt auf der Staatsstraße 2381, die vom Affinger Ortsteil Mühlhausen zum Todtenweiser Ortsteil Sand führt, bleibt in beiden Richtungen möglich – allerdings mit einer Ampelschaltung am Kreisverkehr. Der Verkehr von der Staatsstraße wurde erst auf die westliche und dann auf die östliche Fahrbahn des Kreisels an der Baustelle vorbeigeleitet.

Baustelle am Oberacher Kreisel: Viele Autofahrer ignorieren Sperrschilder

Viele Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer fuhren trotz der Sperrschilder in den Baustellenbereich – in der Hoffnung, dort durchzukommen. Doch sie mussten allesamt wieder umkehren. Teilweise suchten Autofahrer über die Ortsteile Au und Gamling nach Ausweichstrecken. Auch die Alte Bergstraße wurde verbotenerweise als Umleitung benutzt. Mehrfach waren Beschwerden zu hören, die Umleitungsstrecke sei unzureichend ausgeschildert.

Zunächst hatte die Gemeinde im Auftrag des Landratsamtes mitgeteilt, dass die Sperre bis voraussichtlich Freitag, 9. Dezember, dauern würde. Falls das Wetter mitspielt, könnte es aber möglicherweise schneller gehen. (at, nsi)