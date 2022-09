Brand auf landwirtschaftlichem Anwesen in Unterach ist unter Kontrolle

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Rehlinger Ortsteil Unterach läuft derzeit ein großer Feuerwehreinsatz. Dort brach in einem Schweinestall ein Feuer aus.

Im Rehlinger Ortsteil Unterach ist am Mittwochnachmittag ein Brand in einem Schweinestall ausgebrochen. Gegen 15.30 Uhr - die Rauchsäule war bereits weit zu sehen - wurde die Feuerwehr zu dem landwirtschaftlichen Gebäude gerufen. Knapp zwei Stunden später war das Feuer so gut wie gelöscht, wie die Polizei Aichach auf Nachfrage mitteilte. Einzelne Glutnester wurden laut Kreisbrandrat Christian Happach aber immer wieder bis in den Abend hinein bekämpft. Bei der Brandbekämpfung kam den über 100 Einsatzkräften auch das Wetter zu Hilfe.

Kurz nachdem die Feuerwehr am Brandort ankam, ist ein Gewitter über Unterach gezogen. Foto: Marina Wagenpfeil

Brand in Unterach: Schweine werden aus dem Stall evakuiert

Denn rund eine halbe Stunde nachdem das Feuer entdeckt worden war, zog ein Gewitter über Unterach. Der Wind trieb den Rauch auf die angrenzende Straße, der prasselnde Regen erschwerte die Sicht. Trotzdem: "Der Regen hat uns sehr geholfen", erklärte Happach. Denn der Dachstuhl war bis dahin bereits so abgebrannt, dass der Regen von oben bis in das Gebäude hinein dringen konnte. Dadurch wurden die Löscharbeiten der Feuerwehr unterstützt. Der Dachstuhl brannte komplett aus.

Verletzte gab es bei dem Brand keine. Der Notarzt, der mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen wurde, musste deshalb nicht eingreifen. Auch die rund 130 Schweine, die sich im Stall aufgehalten hatten, konnten im Laufe des Nachmittags evakuiert werden. Sie wurden anschließend von einem Veterinärmediziner auf ihren Gesundheitszustand hin begutachtet, erklärt Markus Bommler, stellvertretender Polizeiinspektionsleiter, der bei dem Einsatz selbst vor Ort war. Die meisten Schweine blieben bei dem Feuer wohl unverletzt. Laut Happach ist mindestens ein Schwein allerdings gestorben.

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Rehlinger Ortsteil Unterach ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchwolken waren von Weitem zu sehen. Foto: Marina Wagenpfeil

Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Vor Ort im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Rehling, Aindling, Todtenweis, Stotzard, Pichl-Binnenbach, Langweid (Landkreis Augsburg), die First Responder aus Aindling sowie ein Rettungshubschrauber. Während des Einsatzes musste die Straße "An der Lechleite" für den Verkehr gesperrt werden. (inaw)