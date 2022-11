Bürgerversammlung: Was die Rehlingerinnen und Rehlinger bewegt

Plus Insgesamt zeigen sich die Menschen zufrieden mit Bürgermeister und Gemeinderat. Vielen liegt die Sparsamkeit und der Verkehr am Herzen.

Fast 90 Menschen besuchten am Montagabend die Bürgerversammlung im Turnraum des neuen Kindergartens. Im Großen und Ganzen zeigten sie sich mit der Arbeit von Bürgermeister Christoph Aidelsburger und Gemeinderat zufrieden. Denn es gab nur wenige Wortmeldungen. Eine betraf das neue Baugebiet "Am Brunnen".