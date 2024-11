Die Soldatenkameradschaft Rehling hat ein bewährtes Team

Wie wichtig ein so alter Verein wie die Soldatenkameradschaft Rehling für die Gesellschaft und besonders für die Jugend sein kann, wurde bei der Generalversammlung unterstrichen. 92 Mitglieder kamen zu der Versammlung gekommen, bei der auch Neuwahlen anstanden. Das bewährte Vorstandsteam wurde wiedergewählt. Vorsitzender bleibt Jochen Kistler; sein Stellvertreter ist Michael Schmidberger, Schriftführer Pius Bader, Schatzmeister Michael Jakob, Fahnenträger und Begleitung sind Andreas Lentscher, Peter Strobl, Anton Huber und Konrad Ottilinger. Die Rechnungsprüfung übernehmen Klaus Jakob und Martin Öhl (neu für Anton Herb). Ehrenmitglied Anton Herb hatte sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Er hatte das Amt seit 2007 inne und war zuvor mehrere Jahre Schatzmeister gewesen. Für diese lange Tätigkeit im Vorstand sprach Kistler ihm seinen Dank aus. Die Anwesenden beschlossen, den Jahresbeitrag zu erhöhen. Da die Beiträge zuletzt 2001 angehoben worden waren, wurde nicht lange über die Eröhung von bisher zehn auf 20 Euro diskutiert. Beschlossen wurden außerdem der Termin und das Ziel des nächsten Vereinsausflugs. Er führt am 26. Juli nach Kelheim mit Kloster Weltenburg. Erwartungsgemäß war der Bus am Abend bereits ausgebucht. Bürgermeister Christoph Aidelsburger dankte der Soldatenkameradschaft für ihre wichtige Vereinsarbeit.

