Gemeinderat legt Hebesätze für Grundsteuer fest

Mit der Anpassung der Grundsteuer befasst sich der Rehlinger Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 21. November. Beraten wird auch über einen Antrag zur Änderung des Bebauungsplanes „Nördlich der Hauptstraße“ in Rehling und über Anfragen aus der Bürgerversammlung. Außerdem geht es um die Beteiligungen an der Bauleitplanung der Gemeinde Todtenweis für die Bereiche Wandwasser und Naherholungsgebiet Sander Seen. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. (at)