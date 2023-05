Historische Tage locken Besuchermassen auf Schloss Scherneck

Plus Drei Tage lang gehen auf Schloss Scherneck bei Rehling die Historischen Tage über die Bühne. Das sommerliche Wetter sorgt für einen enormen Besucherandrang.

Kaiserwetter lockte am Pfingstwochenende wahre Besuchermassen auf Schloss Scherneck (Gemeinde Rehling). Dort fanden von Samstag bis Pfingstmontag die Historischen Tage statt.

Diese beiden Musikanten an alten Holzinstrumenten schienen ihre Fans gefunden zu haben: Die Kinder tanzten erfreut zu den mittelalterlichen Klängen.

Organisatorin Sabine Nötzel strahlte. Das Areal rund um das Schloss Scherneck war dieses Mal voll belegt. Dazu zählten neben Schlosshof und Vorhof heuer erstmals auch die ursprünglichen Parkplätze nördlich der alten Bierlagerhalle. Dort waren ebenfalls Stände und Aktionen zu finden. Überall gab es etwas zu sehen, zu bestaunen oder zu kaufen.