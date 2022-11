Nach zwei Jahren Pause feiert Rehling wieder den Advent

Zahlreiche Vereine und Akteure bereiten den Adventsmarkt am ersten Adventssonntag vor. Auch ein Konzert gibt es wieder. Was alles geboten wird.

Voller Erwartung fiebern die Rehlinger dem ersten Adventsonntag entgegen, der mit dem Adventsmarkt und einem Adventskonzert gekrönt wird. Nach der zweijährigen Zwangspause freuen sich die Akteure sehr auf den Rehlinger Advent auf dem Rathausplatz. Der Reinerlös fließt in eine Kasse für gemeinnützige Zwecke.

Der Sonntag, 27. November, beginnt um 10.30 Uhr mit dem Gottesdienst in der Pfarrkirche, mitgestaltet vom Familiengottesdienstteam. Anschließend wird der Adventsmarkt auf dem Rathausplatz durch die Rehlinger Blaskapelle und Bürgermeister Christoph Aidelsburger offiziell eröffnet.

Auf die Besucherinnen und Besucher warten viele Essensstände mit Grillspezialitäten (TSV), Kürbissuppe, Knoblauchbrot (Obst- und Gartenbauverein) oder Waffeln (Frauenbund). Dazu gibt es Glühwein (Schützen und KLJB) und später eine Feuerzangenbowle (Feuerwehr). Erstmals ist Bier im Angebot (Stand). Auch werden Waren angeboten: viel Selbstgebasteltes vom Kindergarten, selbst gestrickte Socken (KAB), Weltwaren (Pfarrei) sowie gedrechselte, getöpferte und gebastelte Artikel von Privatpersonen. Zwischen 15 und 16 Uhr verteilt Nikolaus Süßigkeiten, gespendet von der örtlichen Raiffeisenbank.

Das Adventskonzert beginnt um 16 Uhr in der Rehlinger Pfarrkirche

Um 16 Uhr findet in der Pfarrkirche das Adventskonzert ausschließlich mit Akteuren aus dem Gemeindebereich. Mit dabei sind neben Solisten an Orgel und Trompete die Blaskapelle, Kinderchor, Chorgemeinschaft, Familienchor und Hoagartensänger. Der Eintritt ist frei, doch sind Spenden am Ende für verschiedene Bedürfnisse in der Pfarrei willkommen. Danach können alle Geselligkeit auf dem Rathausplatz und die Atmosphäre am Weihnachtsbaum und Krippe genießen.

Die Krippe mit lebensgroßen Figuren wird den Rehlinger Rathausplatz beim Adventsmarkt am Sonntag, 27. November, zieren. Foto: Josef Abt Archivbild

Der Aufbau der Buden erfolgt am Freitag um 8 Uhr. Es sind Freiwillige willkommen, auf die nach getaner Arbeit ein Weißwurstfrühstück wartet. Die Vereine können die Buden ab Samstagmittag einräumen und dekorieren. Bis dahin steht auch Strom zur Verfügung. Abbau der Stände ist am Montag ab 8 Uhr, auch hier sind Helferinnen und Helfer willkommen.