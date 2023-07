Trockenes Stroh brennt in Oberach

Am Sonntagnachmittag fängt das Stroh auf einem Grundstück in der Alten Bergstraße Feuer. Die Feuerwehr kann es schnell unter Kontrolle bringen.

Eine geringe Menge trockenes Stroh hat sich am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr auf einem Grundstück in Oberach in der Alten Bergstraße in Brand entzündet. Das teilt die Polizei mit. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Die Polizei schließt derzeit ein vorsätzliches Handeln aber aus. Die Feuerwehr Rehling konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Laut Feuerwehr brannten etwa 50 Quadratmeter. Ebenfalls alarmiert wurden die Feuerwehren aus Stotzard und Aindling. (AZ)