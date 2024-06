Unbekannte stehlen teure SUV-Räder

Im Rehlinger Ortsteil Oberach stehlen Unbekannte die Räder eines Range Rovers und verursachen einen Schaden von über 10.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben im Rehlinger Ortsteil Oberach die Räder eines Land Rovers geklaut und so einen Schaden von über 10.000 Euro verursacht. Laut Polizei ereignete sich der Diebstahl zwischen dem 7. und dem 10. Juni auf einem Firmengelände an der Rudolf-Diesel-Straße. Man gehe davon aus, dass die Täter an die hochwertigen Felgen des Fahrzeugs gelangen wollten, so die Polizei.

Täter stellen Auto ohne Räder wieder ab

Da die Täter das Auto nach dem Abmontieren der Räder nicht aufbockten, sondern ohne die Räder auf den Boden stellten, entstanden weitere Schäden an dem SUV. Die Polizeiinspektion Aichach bittet für ihre Ermittlungen um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08251/898911. (hop)