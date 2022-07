Rehling

12:07 Uhr

Rehlinger Gartenbesitzer laden in ihre grünen Paradiese

Kunstvolle Gestaltung des Gartens mit speziellen Mauern und sehenswerten Pflasterungen (Familie Matzel in Oberach).

Plus Dass kreative Gartenbesitzerinnen und -besitzer in Rehling ihre Türen öffnen, findet großen Anklang. Viele nehmen Anregungen mit nach Hause.

Von Josef Abt

Der liebste Platz vieler Hausbesitzer ist ihr Garten. Dort verbringen sie unzählige Stunden, sei es zum Entspannen, sei es zur Pflege und Gestaltung. Viele haben sich eine Freizeitoase und ein kleines privates Paradies geschaffen, auf das sie stolz sind. Und manch einer würde gerne einen intensiven Blick in Nachbars Garten werfen. So private Einblicke waren jüngst in Rehling möglich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .