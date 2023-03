Rehlinger Gemeinderat entscheidet über mehrere Bauanträge

Plus Die Gemeinderatsmitglieder geben ihr Einverständnis bei zwei Projekten von Landwirten und zwei Wohnbebauungen.

Neben den Haushaltsberatungen hat sich der Rehlinger Gemeinderat in seiner letzten Sitzung auch mit einer Reihe von Bauanträgen befasst. Dabei ging es unter anderem um den Schweinestall in Unterach, der im vergangenen September gebrannt hatte und nun wieder neu aufgebaut werden soll.

Landwirt in Unterach darf mobile Schutzhütten bauen

Dafür notwendig war noch eine Teilnutzungsänderung für den Schweine- und Leersauenstall in einem Maststall auf dem landwirtschaftlichen Betrieb "An der Lechleite" in Unterach. Dem Antrag lag auch ein Immissionsgutachten bei. Demnach können die zulässigen Immissionsschutzwerte, verursacht durch Geruchsbelastung, durch die entsprechenden Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Äußerlich wird an den Gebäuden auch nichts verändert, sodass auch keine neuen Abstandsflächen anfallen. Der Nutzungsänderung stimmte der Gemeinderat ohne Einwand zu.

Ebenfalls um einen Landwirt mit Schweinehaltung ging es bei einem weiteren Bauantrag, der die Errichtung von drei mobilen Schutzhütten, eines Tierunterstands, eines Freilaufs für Mastschweine sowie Nutzungsänderung des bestehenden Abferkel- und Ferkelaufzuchtstalls im Nordosten von Unterach beinhaltete. Die betreffenden Grundstücke befinden sich alle im Außenbereich von Unterach. Sie sind als landwirtschaftliche Flächen ausgewiesen. Dem Bauantrag wurde dann auch zugestimmt.

Landratsamt genehmigt Laternengeschoss in Unterach nicht

Bei den weiteren Bauanträgen, über die der Gemeinderat beraten hat, geht es dagegen um Wohnbebauung. Dabei kam auch ein Bauantrag wieder auf den Tisch, dem der damalige Gemeinderat bereits im Februar 2021 zugestimmt hatte. Dabei geht es um die Errichtung eines Laternengeschosses als Einliegerwohnung im Voglerinweg in Unterach. Wie das Landratsamt jedoch miteilte, ist der Bauantrag nicht genehmigungsfähig. Darüber wurde der Rehlinger Gemeinderat in der vergangenen Sitzung informiert. Daher wurde nun eine alternative Lösung zur Abstimmung vorgelegt. Der neue Bauantrag sieht den Dachgeschossausbau zu einer Wohnung vor. Dafür sollen Gauben und ein Balkon errichtet werden. Der Gemeinderat hat der Alternativplanung sowie den Befreiungen und Abweichungen vom Bebauungsplan zugestimmt.

In einem weiteren Bauantrag ging es um die Tektur eines bereits im August letzten Jahres genehmigten Bauvorhabens zum Anbau eines Einfamilienhauses mit integrierter Doppelgarage an ein bestehendes Wohnhaus im Kleinen Hamberg in Rehling. Die Änderung umfasst den Wegfall vom bereits genehmigtem Obergeschoss und der Einzelgarage. Die Änderung umfasst somit nur noch den Anbau der Ebene im Erdgeschoss. Die ursprünglich integrierte Doppelgarage wird somit Wohnraum. Auch gegen diese Tektur des bereits genehmigten Bauvorhabens hatte der Gemeinderat nichts einzuwenden und stimmte dem Vorhaben zu.