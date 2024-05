Historische Tage mit Highlandern auf Schloss Scherneck

Am Pfingstwochenende taucht Schloss Scherneck bei Rehling wieder längst vergangene Zeiten ein.

Die Pforten in eine längst vergangene Zeit öffnen sich über Pfingsten wieder auf Schloss Scherneck (Gemeinde Rehling). Dort findet unter dem Titel "Historische Tage & die Highlander" von Samstag, 18. Mai, bis Pfingstmontag, 20. Mai, ein Mittelalterfest statt.

Täglich finden Mittelalterumzüge statt. Der Markgraf von Brandenburg gibt Gelegenheit gibt „von der Bruche zum Kettenhemd" die vielen verschiedenen Gewandungen im Wandel der Zeitgeschichte live zu erleben. An allen Tagen dreht sich die Theaterbühne bei den historischen Kanonen am schroffen Eck um die jakobitischen Highlander und die Rotröcke seiner Majestät. Viele weitere Lagergruppen werden ihre Zelte aufbauen, während Handwerker und Händler rund um das historische Kinderkarussell ihre Waren feilbieten.

Hörner und Felle, Bleistifte aus Ästen auf Schloss Scherneck

Von handgefertigtem Schmuck, gravierten Hörnern und Fellen bis hin zu Dekorationen aus Hufeisen, Leder- und Holzartikeln reicht das Angebot. Aus Ästen können Gäste Mittelalter-Bleistifte selbst herstellen und bei Vorführungen unter anderem den Feinschliff und das Polieren von Brettchen und anderen Holzwaren erleben. Faowl – Der Wolf & die Eule bieten einen Stand der Sinne, denn die Waren dürfen angefasst und an den Räuchermischungen gerochen werden. Eine Wahrsagerin blickt mit Tarot, Lenormand und Runen in die Zukunft. Kulinarisch ist ebenfalls wieder einiges geboten – ob deftig oder süß.

Auch musikalisch ist einiges geboten. Die Musica Immortalis präsentieren ihre magischen Balladen und tanzbaren Rhythmen. Neu dabei sind De Schepperer, die mit Dudelsäcken, Trommeln und Sackpfeifen Musik machen. Unter der Überschrift "Alte Heiler" bietet die Heil- & Wildkräuterakademie Kräuterwandungerungen an. Die Legion of the Stag – Germany, ist eine mittelalterliche Reenactment Gruppe aus der Nähe von Reutlingen, deren Herzblut für den Freikampf nach dem Regelwerk „Zeit der Schwerter“ schlägt. Dies sowohl vom Boden als auch vom Pferderücken aus.

So sind die Öffnungszeiten bei den "Historischen Tagen"

Parkplätze, musikalisches Programm mit De Schepperer, Musica Immortalis, Petrus Fortunarus und Theaterszenen zu Pferd sind bereits im Eintrittspreis inbegriffen. Kinder bis sechs Jahren haben in Begleitung der Eltern freien Eintritt. Die Öffnungszeiten sind am Samstag und Pfingstsonntag von 11 bis 22.30 Uhr sowie am Pfingstmontag von 10 bis 19 Uhr. (AZ)