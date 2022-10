Sein Leichtathletik-Fieber ist ansteckend: Silberdistel-Auszeichnung für Adi Heindl

Plus Adi Heindl aus Rehling lebt seine Begeisterung für den Sport vor und hat für Nachahmer neue Abteilungen gegründet. Für sein Engagement erhält er die Silberdistel.

Im August ist Adi Heindl das Herz aufgegangen. Der 88-Jährige aus dem kleinen Rehlinger Ortsteil Au (Kreis Aichach-Friedberg) war bei den European Championships in München und verfolgte die Leichtathletik-Wettbewerbe. Dabei berührte es ihn sehr, dass jede gute Leistung auch von Sportlern aus anderen Nationen beklatscht wurde. "Das war ein richtiges Sportfest – im Gegensatz zu den traurigen Olympischen Winterspielen in Peking", sagt Heindl.