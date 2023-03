Rehling

Soccerpark Rehling startet am Samstag unter neuer Führung

Der Soccerpark in Rehling unterhalb von Scherneck hat im Frühjahr und Sommer regen Zulauf. In den vergangenen elf Jahren kamen rund 200.000 Besucherinnen und Besucher.

Plus Überraschend geben Corinna und Toni Bauer aus Friedberg die Fußballgolf-Anlage bei Scherneck nach mehr als zehn Jahren in neue Hände. Was das für die Gäste bedeutet.

Etwas überrascht war vielleicht so mancher über eine Mitteilung des bisherigen Betreibers des Soccerparks in der Gemeinde Rehling unterhalb Scherneck und Au. Die Betreiber Corinna und Toni Bauer haben sich bereits Ende letzten Jahres spontan entschlossen, die beliebte und im weiten Umkreis einzigartige Freizeit- und Sporteinrichtung zu veräußern, nachdem sich hier überraschend eine gute Gelegenheit dafür ergeben hatte. Der Verkauf wurde bereits zum Jahresende 2022 vollzogen.

