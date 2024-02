Um Geld zu sparen: Gemeinde Rehling möchte im Lechfeld Kies abbauen

Plus Für den Unterhalt der vielen Feldwege braucht Rehling jährlich 1000 Kubikmeter Kies. Die eigenen Kiesreserven gehen zur Neige. Jetzt muss eine neue Fläche her.

Rehling gehört flächenmäßig zu den größten Kommunen im Landkreis mit außergewöhnlich vielen landwirtschaftlichen Grundstücken. Diese werden erschlossen durch ein umfangreiches Wege- und Straßennetz, das unterhalten und ausgebessert werden muss. Dafür werden jährlich immerhin rund 1000 Kubikmeter Kies benötigt. Um Geld zu sparen, möchte die Gemeinde den Kies selbst im Lechfeld abbauen. Immerhin kostet ein Kubikmeter aktuell 20 Euro.

Seit rund drei Jahren laufen deshalb Gespräche mit den zuständigen Behörden und Fachstellen wie Wasserwirtschaftsamt und Landratsamt. Jetzt hofft die Gemeinde, dass dieses Vorhaben positiv beschieden wird. In nicht öffentlicher Sitzung beschloss der Gemeinderat, den Antrag zur geplanten Abgrabung umgehend beim Landratsamt einzureichen. Denn die derzeit noch vorhandenen Kiesreserven neigen sich dem Ende zu.