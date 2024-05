Vierstelliger Schaden: Unbekannter bricht Auto auf und stiehlt Gegenstände

An der Rehlinger Straße bei der Lechbrücke nach Langweid bricht am Sonntagabend ein Unbekannter einen geparkten Wagen auf. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine unbekannte Person hat am Sonntagabend in Rehling Gegenstände aus einem geparkten Auto entwendet. Das Auto stand nach Angaben der Polizei zwischen 19.30 und 20.30 Uhr in der Rehlinger Straße bei der Wasserwachtstation an der Lechbrücke bei Langweid. Die Station gehört zwar zur Langweider Wasserwacht, liegt aber auf Rehlinger Flur. Laut Polizeibericht drang der unbekannte Täter gewaltsam in den Seat ein, inklusive Diebesgut entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Die Inspektion Aichach bittet unter Telefon 08251/898911 um Hinweise. (AZ)