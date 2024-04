Reitsport

vor 27 Min.

Doppelsieg in Pöttmes: Ziegler gewinnt Preis des Wittelsbacher Landes

Plus Am zweiten Wochenende der Pöttmeser Turniertage dominiert ein Springreiter aus der Region. Auch abseits der hochklassigen Springen ist einiges geboten.

Von Inge von Wenczowski

Am zweiten Wochenende in Folge durften sich Zuschauer und Zuschauerinnen über Spitzenleistungen im Springreiten auf Gut Sedlbrunn bei Pöttmes freuen. Der große Preis des Wittelsbacher Landes ging an einen Springreiter aus der Region. Die Organisatoren planen bereits für das kommende Jahr.

66 Bilder Hoch zu Ross: Die besten Bilder vom Pöttmeser Springreitturnier Foto: Inge von Wenczowski

Ausgerichtet hat das Event die Familie Schuster, die das Gut seit vielen Jahren bewirtschaftet. Federführend war dabei die älteste Tochter Sophie Felbier, die diese Aufgabe vor einigen Jahren von ihrem Vater Hans übernommen hat. Sie ist von klein auf in die Aufgabe hineingewachsen und daher bestens mit den Abläufen vertraut. Das Besondere an der Veranstaltung ist die Mischung der Teilnehmenden: Anfänger durften sich genauso an den Springprüfungen beteiligen, wie Reiter und Reiterinnen mit langjähriger Erfahrung. Parcours in allen Schwierigkeitsstufen von A (Anfänger) über M (mittel) bis S (schwer) wurden auf dem Reitplatz eingerichtet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen