Auto mit Aichacher Kennzeichen verursacht Unfall in Röhrmoos

Weil sie einem Auto mit Aichacher Kennzeichen ausweichen musste, ist eine 52-Jährige in Röhrmoos (Landkreis Dachau) mit ihrem Wagen im Straßengraben gelandet.

Die 52-Jährige war mit einem Ford Fiesta am Samstag gegen 15.20 Uhr von Röhrmoos in Richtung Schönbrunn unterwegs. An der Einmündung von Vierkirchen kommend stand der Wagen mit Aichacher Kennzeichen. Wie die Polizei mitteilte, bog er plötzlich vor der Fiesta-Fahrerin, die sich auf der Vorfahrtsstraße befand, auf die Straße nach Schönbrunn ein. Die 52-Jährige konnten einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver in den Straßengraben verhindern.

Polizei bittet Pärchen, das dem Unfallverursacher folgte, sich zu melden

Der andere Wagen, ein kleineres dunkelgraues Fahrzeug mit Aichacher Kennzeichen, fuhr laut Polizei einfach weiter. Eine Zeugin, die sich hinter dem Unfallverursacher befand, kümmerte sich sofort um die Ford-Fahrerin. Daher konnte sie das Kennzeichen des Wagens aus dem Landkreis Aichach-Friedberg nicht mehr ablesen.

Die Ford-Fahrerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Wie hoch der Schaden an ihrem Auto ist, ist noch nicht bekannt. Ein junges Pärchen, das den Unfall ebenfalls beobachtet hatte, folgte dem flüchtigen Wagen. Allerdings meldeten sich diese Zeugen bis jetzt nicht bei der Polizei Dachau. Unfallzeugen – insbesondere das Pärchen, das dem Wagen mit Aichacher Kennzeichen folgte – werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dachau unter Telefon 08131/561-0 zu melden. (nsi)