Finanzielle Folgen der Kanalsanierung beschäftigen die Sainbacher

Plus Besucher der Bürgerversammlung will wissen, ob Ergänzungsbeiträge fällig werden. Für das neue Gewerbegebiet gibt es einen Wunsch.

Eine Reihe von verschiedenen Themen sprachen die Besucherinnen und Besucher auf der Bürgerversammlung in Sainbach (Gemeinde Inchenhofen) an. Darunter waren auch der Glasfaserausbau und die Sanierung der Kanäle, wie Bürgermeister Toni Schoder auf Nachfrage der Redaktion mitteilte. Etwa 40 Menschen war zu der Versammlung gekommen.

In den kommenden Jahren steckt die Gemeinde viel Geld in die Kanalsanierung. Einen Zuhörer interessierte, ob das für die Bürger Ergänzungsbeiträge zur Folge haben würde. Weil die Sanierungen bereits im Wasser- und Abwasserpreis berücksichtigt seien, sei das zunächst nicht der Fall. Der Bürgermeister betonte: "Die Sanierung ist komplett über Gebühren abgedeckt."