22-Jährige prallt mit ihrem Auto in einen entgegenkommenden Lastwagen

Eine 22-Jährige gerät zwischen Langweid und Sand auf die Gegenspur. Bei dem Unfall schleudert ihr Auto in einen Acker. Die Frau wird verletzt, der Schaden ist groß.

Eine 22-Jährige ist am Mittwochmittag bei Todtenweis mit ihrem Auto auf die Gegenspur geraten und in einen Lastwagen geprallt. Sie erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Laut Polizei war die 22-Jährige gegen 12.15 Uhr von Langweid kommend in Richtung des Todtenweiser Ortsteils Sand unterwegs. In einer Linkskurve kam die 22-Jährige vom Kurs ab und fuhr mit ihrem Auto in das Heck eines entgegenkommenden Lastwagens. Anschließend schleuderte der Wagen der jungen Frau in einen angrenzenden Acker.

Der Rettungsdienst brachte die 22-Jährige in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. (AZ)