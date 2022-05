29-Jähriger fährt in Schiltberg unter Alkoholeinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle der Polizei am Samstag gegen 2 Uhr bemerken die Beamten bei einem Fahrer Alkoholgeruch.

Ein 29 Jahre alter Autofahrer ist unter Alkoholeinfluss gefahren und muss nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierte sie am Samstag, 7. Mai, gegen 2 Uhr in der Bertholdstraße in Schiltberg den Fahrer und bemerkte dabei Alkoholgeruch. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab eine Alkoholkonzentration im Atem von 0,9 Promille. (inaw)