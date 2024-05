800 Badeenten schwimmen auf der Weilach um die Wette

Die Schützenjugend von Immergrün Schiltberg veranstalten am 11. Mai erneut ein Badeentenrennen. Es locken 100 Preise im Wert von über 2000 Euro. Es sind noch Enten zu haben

Das zweite Schiltberger Badeentenrennen steigt am Samstag, 11. Mai, auf der Weilach. Veranstalter ist erneut die Schützenjugend von Immergrün. Spaß und Erlebnis stehen dabei zwar im Vordergrund, doch es sollen mit der Aktion auch Anschaffungen für den Nachwuchsbereich des recht aktiven Vereins ermöglicht werden.

Die alles entscheidende Frage ist natürlich: Wer hat die schnellste Ente? Teilnehmen kann jede oder jeder. Die Vorbereitungen sind voll im Gange. Das Entenfieber steigt nicht nur bei den jungen Schützinnen und Schützen um Jugendleiterin Sabrina Gölsdorf und ihrer Stellvertreterin Anna-Lena Hammer, sondern auch bei denen, die mitmachen wollen. Das erste Badeentenrennen hatten im Vorjahr überaus viele Besucherinnen und Besucher verfolgt.

Die Badeenten "springen" an der Forststraße in die Weilach

Wenn es wieder heißt „In die Schaufel, fertig, platsch“, schwimmen am 11. Mai ab circa 14 Uhr voraussichtlich rund 800 nummerierte Badeenten auf der Weilach um die Wette. Die kleinen PVC-Enten werden gleichzeitig von der Brücke an der Forststraße ins Wasser gesetzt und legen die 520 Meter lange Strecke bis zum Georg-Eberl-Weg in circa einer Stunde zurück. Interessenten können sogenannte Rennlizenzen zum Preis von je drei Euro unter anderem im Friseursalon IIona Ott und im Haarstudio Tanja erwerben. Kurzentschlossene, aber auch diejenigen, die ihre Chance mit einem Nachkauf aufbessern wollen, haben am Renntag ab 10 Uhr die Möglichkeit, Rennlizenzen zu ergattern oder mittels Glücksrads an eine Lizenz zu gelangen.

Klar, die Ente, die als Erste im dafür angefertigten Zieltrichter eintrifft, ist Siegerin. Die Teilnehmer müssen beim Rennen nicht zwingend anwesend sein. Mit Einnahmen aus dem Lizenzverkauf und aufgrund vieler Sponsoren sind über 100 Preise im Gesamtwert von über 2000 Euro zu „erschwimmen“. Die Person mit der schnellsten Ente kann sich auf einen 30-minütigen Motorsegler-Rundflug freuen.

Nahe der ehemaligen Lechnermühle in der Hofbergstraße werden nicht nur die Enten eintreffen, sondern ab 10 Uhr auch Beteiligte sowie Schaulustige und Kinder, die sich an den Mitmachaktionen und am Papiertheater erfreuen können. Denn mit dem Erzähltheater Kamishibai, einer Bastelstation, mit Glitzertattoos, einem Glücksrad und einer XXL-Klötzchen-Baustelle wird es Kindern nicht langweilig. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Erlös kommt der Schützenjugend zugute.

