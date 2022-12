Urteil nach tödlichem Unfall bei Allenberg ist weiterhin nicht rechtskräftig

Plus Im Oktober ist der Fahrer wegen Unfallflucht verurteilt worden. Die Nebenklage hatte Rechtsmittel eingelegt – und wartet nach eigenen Angaben auf das Gutachten.

Im Oktober hat das Amtsgericht Augsburg den 29 Jahre alten Fahrer wegen Unfallflucht zu einem Jahr und sechs Monaten Haft auf Bewährung – Bewährungszeit drei Jahre – verurteilt. Der Beifahrer, der 28 Jahre alte Bruder, wurde freigesprochen. Noch im Gerichtssaal verkündete der Vertreter der Nebenklage, Manfred Plautz, Rechtsmittel einzulegen. Daran hält er weiterhin fest. Zwei Monate nach dem Prozess ist das Urteil deshalb weiterhin nicht rechtskräftig und die juristische Aufarbeitung noch nicht abgeschlossen.