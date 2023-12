Auto fährt frontal in geparkten Wagen: 10.000 Euro Schaden

In Schiltberg wird in der Nacht auf Dienstag ein Auto angefahren. Die Unfallverursacherin flüchtet, wird aber wenig später ausfindig gemacht.

Bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ist in der Nacht auf Dienstag ein Schaden von circa 10.000 Euro entstanden. Wie die Aichacher Polizei mitteilt, meldete sich gegen 2 Uhr eine 37-jährige Fahrzeugbesitzerin bei ihr und berichtete, dass ihr in der Oberen Ortsstraße in Schiltberg abgestelltes Auto beschädigt worden sein. Ein anderes Fahrzeug war frontal in ihren Wagen gefahren. Der Fahrer oder die Fahrerin hatte sich danach mit seinem oder ihrem ebenfalls beschädigten Auto unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Die Anruferin beobachtete aber kurze Zeit später, wie eine Frau an dem angefahrenen Fahrzeug einen Zettel hinterließ und sich schließlich wieder von der Unfallstelle entfernte. So konnte die Geschädigte der hinzugerufenen Streife der Polizeiinspektion Aichach das Kennzeichen des flüchtigen Wagens und eine genaue Beschreibung der Person geben.

Unfall in Schiltberg: Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Die Beamten suchten die Frau wenig später zu Hause auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der laut Polizei weit über dem gesetzlich erlaubten Bereich lag. Die Polizisten veranlassten bei der 45-jährigen Fahrerin eine Blutentnahme und stellten ihren Führerschein sicher. Die Frau muss sich nun neben den Delikten der Trunkenheit im Verkehr und der Gefährdung des Straßenverkehrs auch wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. (AZ)