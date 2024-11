Für das neue Baugebiet in Gundertshausen Süd-West musste der Bebauungsplan noch einmal öffentlich ausgelegt werden. Im aktuellen Plan wurden die Parzellen und der Spielplatz verkleinert. Der ursprüngliche Plan war bereits genehmigt gewesen, er hatte aber noch keine Rechtskraft erlangt. So konnte er ohne größeren Aufwand noch einmal in die Auslage gehen.

Thomas Weinmüller Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Baugebiet Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schiltberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis