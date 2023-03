Das ist die Frau, die hinter dem Pseudonym Coletta Coi steckt

Plus Birgit Schubert aus Schiltberg hat über Jahrzehnte als Lehrerin gearbeitet. Mit großer Freude und aus Überzeugung. Doch sie liebt es auch, Bücher zu schreiben.

Birgit Schubert war Lehrerin mit Herz und Seele. Und sie hatte, wie sie selbst sagt, einen "Riesenspaß" dabei. Das hinderte die inzwischen pensionierte Pädagogin nicht daran, eine heimliche Leidenschaft zu pflegen: Seit über 20 Jahren schreibt Schubert Bücher. Dafür nutzt sie ein Pseudonym: Coletta Coi. Jetzt erzählt sie, warum ihr ein Deckname wichtig war.