Gemeinde steuert nach: Mehr Bauplätze für Gundertshausen

Plus Die Gemeinde Schiltberg überarbeitet den Plan für das Neubaugebiet in Gundertshausen. Bei Ferienwohnungen am Reiterhof in Höfarten ist das nicht so einfach.

Von Marian Erhard

Mehrere Bauangelegenheiten beschäftigten den Gemeinderat Schiltberg in seiner jüngsten Sitzung. Unter anderem plant ein Bauwilliger auf dem Grundstück eines Reiterhofes in Höfarten den Bau von acht Ferien- und Wochenendwohnungen für Pferdebesitzer und ein Betriebsgebäude. Außerdem ging es um das geplante Baugebiet in Gundertshausen. Dort sollen noch mehr Bauplätze entstehen.

Zunächst zum Projekt in Höfarten: Das Gebäude soll neben vier Wohnungen für Mitarbeitende auch einen Aufenthaltsraum und eine Betriebsleiterwohnung beinhalten. Das Problem: Der Flächennutzungsplan sieht für das Grundstück nur eine Nutzung als Reiterhof vor. Der Gemeinderat war sich deshalb in der Angelegenheit uneins. Obwohl es viele positive Stimmen zum Projekt aus den Reihen des Gremiums gab, wurde das gemeindliche Einvernehmen mit einer knappen Entscheidung von jeweils sieben zu fünf Stimmen für beide Vorhaben verwehrt.

