Günter Heidemeier will Film über das Weilachtal drehen

Bei einer Vorführung des Naturfilms "Die Paar" in Schiltberg entspinnt sich eine Diskussion über die Naturschätze.

Den Naturfilm "Die Paar" von Günter Heidemeier hat der Bund Naturschutz Aichach-Friedberg kürzlich im Sportheim des TSV Schiltberg gezeigt. Im Anschluss daran diskutierten die circa 20 Besucherinnen und Besucher mit Heidemeier über den Erhalt und die Entwicklungen der Naturschätze in den besonders schützenswerten Flusstälern der Weilach und der Paar.

Ernst Haile, Kreisvorsitzender im Bund Naturschutz Aichach-Friedberg merkte an, dass die Regionen Paar- und Weilachtal charakteristische naturnahe Kulturlandschaften unsere Gegend sind und als Durch- und Rückzugsorte für Pflanzen und Tiere und als Erholungslandschaft für die ganze Region und weit darüber hinaus eine nachhaltige Bedeutung besitzen. Neben den gezeigten Naturschätzen im für den Landkreis landschaftsprägenden Paartal, so findet man auch von Wollomoos über Schiltberg und Weilach bis Schrobenhausen im beschaulichen Weilachtal ein Netzwerk an Feuchtwiesenbiotopen.

Naturfilmer Günter Heidemeier schaut bei seiner Arbeit genau hin. Unser Bild entstand bei der Arbeit zu seinem Film "Wald - Wasser - Sand" über die Tier- und Pflanzenwelt und die erdgeschichtliche Entwicklung der Aindlinger Terrassen. Foto: Johann Eibl (Archivbild)

Nicola Bott aus Aufhausen und Sprecherin der Interessensgemeinschaft „Lebendiges Weilachtal“ bestätigte, dass in der Weilach der selten gewordene Flusskrebs vorkommt. Brigitte Streber, Ortsvorsitzende vom Bund Naturschutz Schrobenhausen merkte an, dass dies vor allem im Oberlauf der Weilach und trotz der manchmal bräunlichen trüben Wasserfärbung ein untrügliches Zeichen von herausragender Wasserqualität sei.

Ecknach, Paar und Weilach als Verbundsystem

Der konstruktive Austausch unter den Teilnehmern trug dazu bei, dass sich Naturfilmer Günter Heidemeier bereiterklärte, ab dem kommenden Jahr einen Kurzfilm über die Naturschätze im Weilachtal zu drehen. Dieser soll die besonderen Naturschätze des Fluss-Verbundsystems Ecknach, Paar und Weilach der Bevölkerung näher bringen.

Auch eine dringend erforderliche Radwegverbindung der Landkreise Dachau, Aichach-Friedberg und Schrobenhausen über einen Radweg durch das Weilachtal wurde von den Besucherinnen und Besuchern angeregt.

Ecknachtal-Film soll in Kühbach laufen

Als nächstes wird Gabi Schwarz von der Bund-Naturschutz-Ortsgruppe Kühbach die Leitung der Kühbacher Grund- und Mittelschule anfragen, um im März 2024 den Film „Grünes Band – Unterwegs im Ecknachtal“, der ebenfalls von Günter Heidemeier gedreht wurde, dort zeigen zu lassen.