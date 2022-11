Schiltberg

Hobby- und Kunstausstellung am Sonntag in der Schiltberger Turnhalle

In Schiltberg findet am Sonntag eine Hobby- und Kunstausstellung statt. Die Mitwirkenden kommen aus der Weilachtalgemeinde. Unser Foto stammt von der letzten Veranstaltung im Jahr 2019 und zeigt Hans Guzy mit seinen Malereien.

Eine Hobby- und Kunstausstellung findet am Sonntag in der Turnhalle in Schiltberg statt. Dabei zeigen rund ein Dutzend einheimische Aussteller ihre Exponate.

Die Schiltberger Turnhalle verwandelt sich am Sonntag, 6. November, in eine große Ausstellungsfläche: Nach der Corona-Pause geht dort wieder die Hobby- und Kunstausstellung über die Bühne. Von 10 bis 17 Uhr präsentieren rund ein Dutzend einheimische Ausstellerinnen und Aussteller ihre Exponate. Veranstalterin ist die Gemeinde Schiltberg. Hobby- und Kunstausstellung in Schiltberg Es gibt eine Vielzahl von selbst gefertigten Werken zu bestaunen. Einer der Aussteller ist Hermann Finger aus Schiltberg. Er ist mit kreativen Weihnachtsdekos aus Holz vertreten. Seit 15 Jahren geht der Schiltberger diesem Hobby nach. Seine Werke und die der anderen Aussteller zeigen, dass stets akribische Detailarbeit dahintersteckt. Die Besucher erwarten unter anderem allerlei Basteleien wie Vogelhäuser, Holzlaternen und Weihnachtskrippen oder etwa Handwerkskunst aus Metall sowie Bilder und Strickwaren. Der Eintritt ist frei. Die Bewirtung übernimmt die Jugend des TSV Schiltberg. (xo)

