Nach einer schweren Erkrankung geht Pater Szymula auf Weltreise

Plus Drei Monate liegt der Schiltberger Pfarrer im Krankenhaus. Davon genesen, holt er eine lange geplante Reise nach. Sie führt ihn um die Welt.

„Wie war das bei Jules Verne, in 80 Tagen um die Welt? Ich habe das in 15 Tagen geschafft.“ Pater Markus Szymula muss grinsen, wenn er das sagt. Erst vor ein paar Wochen ist der Schiltberger Pfarrherr von seiner Reise zurückgekehrt. Dass er sie überhaupt antreten konnte, ist keine Selbstverständlichkeit. Er hatte eine schwere Erkrankung zu überstehen.

Am 2. August machte sich der 63-jährige Szymula gemeinsam mit seinem Provinzial und besten Freund Pater Wojtek auf nach Los Angeles. Von dort ging es nach Hawaii und über Perth in Australien am 17. August wieder zurück nach Deutschland. Sehnsuchtsort der beiden und eigentlicher Grund der Reise war die hawaiianische Insel Molokai. Denn dort auf der Halbinsel Kalaupapa war die Wirkungsstätte des 2009 heiliggesprochenen Pater Damian de Veuster.

