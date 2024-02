Schiltberg

11:00 Uhr

Nach langer Schließung: Der Igelwirt in Schiltberg öffnet wieder

Plus Vom Homeoffice zur Gastronomie: Andreas und Kerstin Wilhelm übernehmen den Igelwirt im Bürgerhaus. Sie erfüllen sich damit einen kleinen Wunschtraum.

Von Marian Erhard

Lange Zeit war es ruhig geworden in den Gasträumen des Bürgerhauses im Herzen von Schiltberg. Die vorherigen Pächter hatten ihren Vertrag nicht weiter verlängert. Daher begab sich die Gemeinde Anfang vergangenen Jahres auf die Suche nach Nachfolgern für die Wirtsstube im heutigen Igelwirt. Da traf es sich gut, dass sich Andreas und Kerstin Wilhelm aus Schiltberg bereits seit längerer Zeit ein neues Projekt in ihrem Leben erträumten. Kurzentschlossen bewarben sie sich um die Pacht ihrer Stammgaststätte, in der sie bis zu ihrer Schließung selbst beinahe wöchentlich zum Essen einkehrten. Am Donnerstag erwecken sie den "Igel" aus seinem Winterschlaf.

Die Igelwirt-Pächter sind schon sei mehreren Jahren Gastronomie erprobt

Als es dann mit den Vorbereitungen richtig losging, so beschreibt es Andreas Wilhelm, erwachten bei ihm Erinnerungen an seine ersten Schritte in der Gastronomie. Während seines Studiums in Passau gründete und leitete der heute 61-jährige dort mit Freunden eine der ersten Studentenkneipen. Obwohl er einer Karriere als Gastronom nicht gänzlich abgeneigt gewesen wäre, entschied er sich stattdessen für eine Laufbahn als Unternehmensberater und arbeitet seit einigen Jahren für internationale Firmen mit Sitz in Deutschland. "Ich bin jetzt fast nur noch im Homeoffice. Da ist mir einfach was abgegangen und ich wollte noch mal richtig unter die Menschen kommen", erzählt Wilhelm, der die Gaststätte im Nebenerwerb führt.

