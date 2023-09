Schiltberg

Regenwasser macht Rapperzellern regelmäßig Probleme

Plus Bei starken Regenfällen sorgt das abfließende Wasser für Probleme im Schiltberger Ortsteil Rapperzell. Der Bürgermeister berichtet von immer mehr Beschwerdeschreiben.

Von Sabrina Rauscher

Ein Anwohner aus der Markusstraße im Schiltberger Ortsteil Rapperzell hat die Gemeinde in einem Schreiben über Probleme bei stärkerem Regenfall informiert. Demnach läuft das Regenwasser sowohl vom Schmiedberg als auch aus einer benachbarten Hofauffahrt und von der ehemaligen Schule in das Grundstück des Anwohners. Der Bürgermeister kennt das Problem.

Bürgermeister: Können in dieser Dimension keine Kanäle bauen

Gemeindeoberhaupt Peter Kellerer war bereits vor Ort, um mit ihm zu sprechen und sich die Situation anzuschauen, wie er im Gemeinderat berichtete. „Das Problem, dass Grundstücksbesitzer über die Straße entwässern, haben wir in der ganzen Gemeinde. Da müssten wir alle zusammenhelfen, dann wäre die Situation schon viel besser“, so Kellerer. Insgesamt könne man aber keine Regenrückhaltebecken und Kanäle in Dimensionen bauen, die eine Garantie gäben, dass so etwas nie mehr passiere, stellte der Bürgermeister klar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

