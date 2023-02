Renovierung der Johannes-Kirche in Aufhausen ist abgeschlossen

Plus Die Sanierung der Kirche St. Johannes Baptist im Schiltberger Ortsteil Aufhausen ist abgeschlossen. Seit diesem Monat finden dort wieder Gottesdienste statt.

Seit März 2022 wurde die Kirche St. Johannes Baptist im Schiltberger Ortsteil Aufhausen saniert und instandgesetzt. Einige Wochen war die Gemeinde im nahen St. Alban in Lauterbach (Gemeinde Altomünster, Landkreis Dachau) zu Gast gewesen. Nun finden wieder Gottesdienste in Aufhausen statt.