Schiltberg denkt über Photovoltaik auf Dächern öffentlicher Gebäude nach

Plus Öffentliche Gebäude in der Gemeinde Schiltberg könnten zukünftig zur Energiegewinnung genutzt werden. Im Gemeinderat geht es darum, wie das funktionieren könnte.

Die Gemeinde Schiltberg will die Dachflächen öffentlicher Gebäude künftig möglicherweise zur Energiegewinnung nutzen. Dafür machte sich Bürgermeister Peter Kellerer im Gemeinderat stark.

Er sagte in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend: „Ich denke, es ist sinnvoll zuerst mal auf unsere eigenen Dächer Photovoltaik zu installieren, bevor wir über große Solarparks entscheiden.“ Nun ist es für die Gemeinde wichtig zu entscheiden, ob sie selbst investieren oder ihre Dächer für die Energiegewinnung verpachten möchte.