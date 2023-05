Schiltberg

Schiltberg weist Konzentrationsfläche für Windkraft bei Kühnhausen aus

Plus Die Gemeinde Schiltberg will beim Thema Windkraft das Heft des Handelns in der Hand behalten. Deshalb weist sie eine Konzentrationsfläche bei Kühnhausen aus.

Von Sabrina Rauscher

Lediglich zwei Besucher kamen am Mittwoch zur kurzfristig einberufenen Gemeinderatssitzung in Schiltberg. Dabei ging es um die Ausweisung von Windenergieflächen in der Holzlandgemeinde.

Schiltberg ging den Weg, die Konzentrationsflächen für Windenergie selbst auszuweisen. Dem Regionalen Planungsverband wollte die Gemeinde das Zepter nicht überlassen. Bürgermeister Peter Kellerer begründete das folgendermaßen: „Wir wollen unseren Teil zur Energiewende beitragen. Aber wir wollen die Windräder nicht kreuz und quer in der Gemeinde verteilt haben, sondern möglichst nur an einem Standort.“ Die Gemeinde Schiltberg scheint mit ihrer relativ dünn besiedelten Wald- und Hügellandschaft geradezu prädestiniert für Windenergie. Gerade deshalb möchten die Schiltberger das Heft nicht aus der Hand geben.

