Schiltberger Bürgermeister erholt sich auf Reha nach Herz-OP

In Schiltberg haben sich zuletzt viele Menschen Sorgen um den neuen Bürgermeister Peter Kellerer gemacht. Dieser hatte wegen gesundheitlicher Probleme überraschend ins Krankenhaus gemusst. Nach einer Herz-Operation befindet sich Kellerer inzwischen aber wieder auf dem Wege der Besserung.