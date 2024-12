Schiltberger Weihnachtsfenster: Adventlicher Spaziergang durch den Ort

Die Aktion „Schiltberger Weihnachtsfenster“ hat begonnen. Sie begeistert zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Am 1. Dezember wurde das erste festlich gestaltete Haus präsentiert: Die liebevoll dekorierte Umgebung und die stimmungsvolle Beleuchtung zogen viele Schiltbergerinnen und Schiltberger an. Die Gastgeber boten Glühwein und Kinderpunsch an.

Das ist erst der Anfang. Jeden Tag bis zum 24. Dezember öffnet sich jeweils um 17 Uhr ein weiteres „Türchen“ – sei es ein kunstvoll geschmücktes Fenster, eine weihnachtliche Gartenecke oder eine Überraschung vor Ort. Die Termine und Adressen für die kommenden Tage sind im Schaukasten an der Kirche, in der Schiltberg-App oder auf Facebook zu finden. Die Familie in Höfarten plant zudem, einen Spendentopf aufzustellen, dessen Erlös einem caritativen Zweck zugute kommen soll.

Initiatoren wollen Dorfgemeinschaft in Schiltberg stärken

Die Idee zu dieser Aktion stammt von Regina Bartschat, die mit Doris Rieblinger und ihren Kontakten zahlreiche ortsansässige Familien und Institutionen für das Projekt begeistern konnte. Das Ziel lautet, gemeinsam die Adventszeit zu verschönern und die Dorfgemeinschaft zu stärken.

Alle Interessierten können die Weihnachtsfenster besuchen, die Vielfalt der kreativen Dekorationen bewundern und sich von der vorweihnachtlichen Stimmung verzaubern lassen. Bei einem abendlichen Spaziergang können sie so die Gemeinschaft erleben und vielleicht noch die ein oder andere Überraschung entdecken.