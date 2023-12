Schnee und "Feuer" zum Trinken beim Schiltberger Weihnachtsmarkt

Plus Mehrere Hundert Besucher kommen zum Schiltberger Weihnachtsmarkt. Dort gibt es Blasmusik, Weihnachtsdeko, Portrait-Scherenschnitte und flüssiges "Weihnachtsfeuer".

Das gab es schon lange nicht mehr: Die funkelnde Weihnachtsbeleuchtung beim Schiltberger Weihnachtsmarkt wurde am Freitag durch weiße Pracht von oben ergänzt und sorgte somit für eine besondere vorweihnachtliche Stimmung. Die Schiltberger Traditionsveranstaltung lockte wieder mehrere Hundert Besucherinnen und Besucher in den Innenhof des Bürgerhauses.

Ihnen wurde Süßes und Warmes, Deftiges und Aromatisches angeboten. Auch die Auswahl an alkoholischen und alkoholfreien Getränken war groß. Das fünfköpfige Holzländer Bläserensemble spielte vom Balkon aus weihnachtliche Weisen. Den Markt hatte wieder die Gemeinde initiiert. Zahlreiche Vereine und Institutionen sorgten für ein vielfältiges Angebot. So bot beispielsweise der Gartenbauverein kreative Weihnachtsdekorationen.