Silvesternacht: Dachstuhl einer Lagerhalle in Schiltberg brennt

Mehrere Feuerwehren mussten in der Silvesternacht in Schiltberg den brennenden Dachstuhl einer Lagerhalle löschen.

In Schiltberg steht in der Silvesternacht am frühen Morgen der Dachstuhl einer Lagerhalle in Flammen. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz, um den Brand zu löschen.

Mehrere Feuerwehren sind in der Silvesternacht in Schiltberg im Einsatz gewesen. Dort kam es nach Angaben der Polizei gegen 4.40 Uhr zum Vollbrand eines Dachstuhls einer Lagerhalle an der Unteren Ortsstraße. In der Lagerhalle befanden sich landwirtschaftliche Geräte und Maschinen. Die eingesetzten Feuerwehren konnten den Brand rechtzeitig löschen, so dass ausschließlich der Dachstuhl durch das Feuer beschädigt wurde. Brand in Schiltberg: Feuerwerkskörper wird als Auslöser vermutet Die Ursache für den Brand ist noch nicht bekannt. Als Auslöser wird der Polizei zufolge jedoch ein Feuerwerkskörper vermutet. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden im oberen vierstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Aichach bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08251/8989-0. (nsi)

