Soldatenverein Schiltberg wird 150: Viele Mitglieder sterben im Krieg

Deutschland hatte den Ersten Weltkrieg verloren, aber Schiltberg bedachte seine heimgekehrten Soldaten mit hohen Ehren. Am 27. Februar 1919 fand die „Begrüßungsfeier der zurückgekehrten Krieger 1914/18“ statt. In der Ortsmitte war ein Triumphbogen errichtet (rechts), Pfarrkirche und Pfarrhof prangten im Girlanden- und Fahnenschmuck.

Plus Der Krieger- und Soldatenverein hat eine wechselvolle Geschichte. Über 100 Mitglieder sterben in den beiden Weltkriegen. Ihrer wird beim Jubiläumsfest gedacht.

Von Michael Schmidberger

Der Krieger- und Soldatenverein ist der älteste Verein in der Gemeinde Schiltberg. Er begeht am Samstag, 13. April, sein 150-jähriges Bestehen. Der Verein blickt auf eine bewegte Geschichte zurück.

Nach dem Sieg im Krieg gegen Frankreich 1870/71 gründeten sich überall im Land Soldatenvereine. 1874 folgte Schiltberg. Zuvor hatten in der Region diesen Schritt Friedberg (1871), Mering (1872) und Aichach (1873) vollzogen. 1874 wurden auch in Aindling, Inchenhofen und Kühbach Soldatenvereine aus der Taufe gehoben. Mindestens einen Probelauf hatte es 1871 in Schiltberg schon gegeben. Ein Rechnungsbuch im Gemeindearchiv bestätigt für den 16. August 1871, „daß von der Gemeindekasse Rapperzell fünf Gulden zur Feier des Soldatenfestes in Schildberg an das Comite Schildberg bezahlt wurden“.

