Vor 70 Jahren gab es die erste Aufführung im Hofbergtheater

Kurz nach der Uraufführung ist der Hofbergverein entstanden, der bis heute mit seinen Vorstellungen Menschen aus der ganzen Region auf den Hofberg in Schiltberg zieht.

Der aktive Hofbergverein, der den Dorfnamen der Weilachgemeinde von Schiltberg weit über den Landkreis Aichach-Friedberg bekannt gemacht hat, kann in diesem Jahr ein besonderes Datum feiern: Vor 70 Jahren gab es die erste Aufführung im Freilichttheater auf dem Hofberg. Kurz darauf wurde der Verein gegründet. Die Geschichte der Spielstätte reicht aber weiter zurück.

Der Hofbergverein ist bei allen gemeindlichen Großveranstaltungen in der Gemeinde und im Landkreis mit Vereinsfahne und -Standarte vertreten, wie hier bei der Fahnenweihe des Schützenvereins im Dorfzentrum vor der früheren Gastwirtschaft Lechner. Der Maibaum fand erst später seinen Platz an der Einmündung. Foto: Repro: Anton Ostermair

Im Jahr 1301 wurde die Feste in Schiltberg durch die Streitigkeiten der damaligen Herrscher zerstört. Erst knappe 700 Jahre später wurde ein Wiederaufbau als Freilichttheaterkulisse von zahlreichen ehrenamtlichen "Rittern, Knappen und Frauen" in Angriff genommen. Eine Freilichtbühne auf dem geschichtsträchtigen Burgberg zu betreiben, war alles andere als einfach – bis heute. Die anspruchsvollen Herausforderungen werden von den Verantwortlichen und den zahlreichen Mitgliedern bereits seit mehr als drei Generationen angenommen.

1953 erfolgt die erste Aufführung im Hofbergtheater in Schiltberg

Mit nur einem ungeteerten Feldweg, der vielfach unpassierbar war, war es keine leichte Aufgabe, die Theaterbühne auf dem Burgberg zu erreichen. Der Festspielplatz indes war nur ein erhöhter Waldlichtungsplatz mit einem halbkreisförmigen Burgturm, der zu einer Naturbühne ertüchtigt werden musste. Eine Riesenerleichterung war die Straßenasphaltierung der Hofbergauffahrt durch die Gemeinde Schiltberg.

Die Freilichttheaterbühne im Winterkleid (Aufnahme vom Januar 1985). Hier ist die stufenförmige Anlage samt den Neubauten zu sehen. Auch wurde das abgedeckte Stuhllager links im Zuschauerraum platziert, da die Magazinhalle für die Theaterutensilien noch nicht errichtet war. Foto: Repro: Anton Ostermair

Der Schiltberger Heimatdichter Georg Eberl gab seinerzeit den Anstoß zur Gründung eines Freilichttheaters auf dem Hofberg. Zu Ehren der vermissten Kriegsteilnehmer sollte eine Theateraufführung am Hofberg stattfinden. Seine Vorstellung realisierte er im Sommer 1953 mit der Uraufführung des Ritterschauspiels "Hans von Schiltberg", das den Grundstein für den Theaterverein legte. Dieser wurde nach den Aufführungen gegründet. Das Grundstück für die Bühne stellten der damalige Land- und Gastwirt Xaver Lechner wie auch seine Nachkommen heute noch dem Verein pachtfrei zur Verfügung.

1954 wurde Ludwig der Bayer und 1955 Otto von Wittelsbach erfolgreich dargeboten. Für die Aufführungen war zu Beginn noch viel Improvisation und Pioniergeist für die Bühnenausstattung und noch mehr Mut der Laiendarsteller erforderlich. So wuchs der Vereinsfundus von Vorstellung zu Vorstellung. Er benötigte einen sicheren Platz für die Aufbewahrung.

Lesen Sie dazu auch

Vorausschauend auf eine weitere zukunftsfähige Entwicklung des Theatervereins wurden in den Jahren 1975 Planungen über die weitere Gestaltung des Hofbergvereins entwickelt, die zu einem Neu- und Umbau der bestehenden Bühnenanlagen führten. Erneut versammelte sich eine Gruppierung der Hofbergmitglieder und setzte mit dem Neubau einer Freilichtbühne ein Großprojekt um, das seinesgleichen suchte. Zahlreiche Mitglieder und freiwillige Helfer packten dieses Bauvorhaben 1977 an und verbrachten in vier Jahren bis 1980 ihre Freizeit und Urlaube auf dem Hofberg. Das Ergebnis war eine überwältigende neu errichtete Theaterbühne, die sich mit roten Backsteinziegeln und sogar einer Kapelle präsentierte.

Im Sommer 1979 wurde mit dem Bau eines neuen Beleuchtungsturms und der Wirtschaftsräume samt Toiletten und Nebenräumen begonnen. Dahinter sieht man bereits die stufenförmige Neugestaltung, der Turm rechts wurde mit einer Seitenmauer erweitert. Foto: Repro: Anton Ostermair

Die Einweihung der neuen Freilichtbühne erfolgte mit dem Ritterspiel "Ludwig der Bayer" im Jahr 1980. Ein neu errichteter Zuschauerplatz mit Sitzschalen aus Kunststoff brachte neuen Komfort. Dazu wurde eine Stuhllagerhalle errichtet, in der auch die zahlreichen Theaterrequisiten einen Platz fanden. Der Ausbau und die Investitionen der Freilichtbühne waren damit noch nicht beendet. Mit weiteren finanziellen Anstrengungen wurde der Bau eines neuen Beleuchtungsturms vorangetrieben, der die technischen Anforderungen und die sanitären Bereiche und Räume beherbergt.

In der Spielsaison 1988 stellte sich das Theaterensemble zum Erinnerungsfoto auf. Die jugendlichen Laienspielerinnen und Laienspieler stellen jetzt eine Generation später bereits das Mittelkontingent des Theatervereins und deren Kinder die jüngste Theatergeneration. Foto: Repro: Anton Ostermair

Jugendgruppe des Vereins sichert die Zukunft langfristig

Neben dem Theaterbetrieb entstanden auch die Hofbergritter. In zahlreichen Schwertkämpfen zeigen diese ihr Können und ihre Geschicklichkeit; demnächst im September wieder bei den Mittelalterlichen Markttagen in Aichach. Eine weitere Vereinsabteilung bietet in der Vorweihnachtszeit das Kerzenziehen auf dem Hofberg an. Mit der Gründung einer eigenen Jugendgruppe ist auch die Zukunft des Vereins langfristig gesichert.