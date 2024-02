Schönbach

Bürgerversammlung: Hollenbach geht es immer noch gut

Noch 2022 wurde in der Gemeinde Hollenbach an allen Ecken und Enden gebaut (hier ein Baugebiet in Igenhausen). Die Nachfrage nach Bauplätzen hat sich inzwischen gen null entwickelt.

Plus Gewerbesteuer und der Anteil an der Einkommenssteuer haben sich 2023 wesentlich erhöht. Der Bürgermeister warnt: "Die nächsten Jahre werden knackig."

Von Johann Eibl

Bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer durfte sich die Gemeinde Hollenbach im abgelaufenen Jahr über ein markantes Plus freuen. Aus dieser Quelle flossen über 1,6 Millionen Euro in die Gemeindekasse, im Jahr zuvor waren es 935.000 Euro. Das war nicht die einzige gute Nachricht von Hollenbachs Bürgermeister Franz-Xaver Ziegler bei der ersten von fünf Bürgerversammlungen in Schönbach. Er stellte fest: „Es geht uns immer noch gut." Doch er schickte gleich hinterher: „Die nächsten Jahre werden knackig.“

Das Obergeschoss im Feuerwehrhaus war so gut gefüllt, dass Stühle zur Mangelware wurden. Unter den 40 Besuchern befand sich auch Altbürgermeister Hans Riß. Sie hörten vom Bürgermeister, dass der Anteil an der Einkommensteuer 2023 ebenfalls stieg: um knapp 300.000 Euro auf annähernd 1,9 Millionen Euro. Geradezu unbedeutend waren die Einnahmen durch den Verkauf von Grundstücken. Er belief sich auf lediglich 1250 Euro. Hier soll am Ende dieses Jahres wieder ein wesentlich höherer Betrag stehen. Aktuell, so Ziegler, bewege sich die Nachfrage nach Bauplätzen gegen null.

